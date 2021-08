Il centrocampista rimane un obiettivo sempre percorribile per la società bianconera. Si può chiudere ma ad una condizione.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora dopo l’annuncio di Locatelli avrebbe necessità di avanzare un’altra operazione in mediana. Tanti nomi sondati ma oltre a Pjanic rimane sempre viva la pista che porta a Tolisso in uscita dal Bayern Monaco. Il giocatore francese potrebbe, infatti, essere un obiettivo concreto per Allegri ma arriverebbe solo di fronte ad una condizione precisa: come infatti riporta il quotidiano ‘QS’, il classe 1994 è un’ottima alternativa a Miralem Pjanc ma arriverebbe solo di fronte alla cessione di Aaron Ramsey.

Calciomercato Juventus, colpo in mediana | Si chiude ad una condizione

Infatti se la Juventus non riuscisse a privarsi del cartellino di Aaron Ramsey, comunque alto rispetto alla media, non riuscirebbe a tesserare un altro centrocampista. Non è un caso che lo stesso Allegri stia provando il gallese in più posizioni a centrocampo, dato che, molto probabilmente, alla fine, rimarrà in bianconero.