Calciomercato Juventus, la trattativa non si sblocca | Inserimento Roma

Calciomercato Juventus, la trattativa non si sblocca e il calciatore adesso è in pressing su Allegri. Ma c’è l’inserimento in Serie A

La trattativa non si sblocca. Rimane lì, appesa. E per il calciatore il tempo per trovare una nuova sistemazione stringe e anche parecchio. Non c’è dubbio che Pjanic abbia tutta l’intenzione di lasciare il Barcellona prima della chiusura delle trattative. E non c’è nemmeno dubbio che la sua destinazione preferita sia la Juventus di Massimiliano Allegri. E, secondo quanto riportato da IlMundoDeportivo, da sempre vicino alle dinamiche interne della società blaugrana, il centrocampista adesso è in forte pressing sulla società bianconera per fare un ritorno in Italia.

L’accordo tra i club sarebbe già stato trovato. Ma c’è un temporeggiamento dovuto alla questione Ramsey: Cherubini deve piazzare il gallese prima di poter chiudere per Mire. E molto si capirà dopo l’avvio di campionato a Udine. Se Allegri terrà Ramsey in panchina per tutta la partita, l’ex Arsenal potrebbe decidere di cambiare aria. E allora le cose potrebbero sbloccarsi in maniera veloce.

