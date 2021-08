Calciomercato Juventus, Locatelli apre a una cessione: non è incedibile

Calciomercato Juventus, l’arrivo di Locatelli apre a una nuova possibile cessione: non è incedibile. E le offerte sono già arrivate

L’arrivo di Locatelli, che ha già giurato amore eterno alla Juventus con un post sui suoi profili social e che ha confermato di vivere un sogno, potrebbe far cambiare qualcosa dentro la rosa della Juventus. Il centrocampista del Sassuolo infatti apre ad una possibile cessione a centrocampo. E non si tratta di Ramsey, che rimane comunque sul mercato e davanti ad una buona offerta potrebbe essere mandato via per fare spazio a Pjanic.

Secondo quanto riportato da Sky potrebbe partire anche McKennie: l’americano, riscattato lo scorso marzo per un cifra totale di 18,5 milioni di euro (si potrebbero aggiungere dei bonus che potrebbero far aumentare il costo di ulteriori 6,5 milioni), ha ricevuto delle offerte soprattutto dall’estero. E a quanto sembra Allegri non si opporrebbe alla sua cessione.

LEGGI ANCHE: Danilo e quel chiaro messaggio lanciato alla Juventus