Danilo e quel chiaro messaggio lanciato alla Juventus

Danilo ieri pomeriggio ha voluto mandare un messaggio inequivocabile alla Juventus. I dirigenti della Vecchia Signora ne hanno preso atto.

Danilo è stato uno dei migliori calciatori dell’ultima Copa America. Il Brasile, finalista perdente contro l’Argentina di Messi, lo ha utilizzato sempre per 90′. Pedina imprescindibile in ogni posizione del campo. Così ha intenzione Allegri di sfruttarlo. Vuole metterlo ovunque, facendone il suo nuovo punto di riferimento in campo. Dal suo canto, ieri pomeriggio, ha scelto di cambiare e lo ha fatto presente alla Vecchia Signora. Ha abbandonato la maglia numeo 13 e preso quella numero 6 della Juventus, carica di significati.

