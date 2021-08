Calciomercato Juventus, il Bayern non demorde e vorrebbe portare a segno un obiettivo in difesa. L’offerta è allettante.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco non demorde e avrebbe sempre in obiettivo il difensore bianconero e pupillo di Allegri, Danilo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, anche riportate da ‘Calciomercato.it’, i bavaresi metterebbero sul piatto una contropartita decisamente importante pure di chiudere l’obiettivo. Si parla infatti di Tolisso, centrocampista francese già cercato dalla Vecchia Signora come rinforzo in mediana.

Calciomercato Juventus, il Bayern non demorde | Scambio per il terzino

L’ex Lione viene valutato dalla dirigenza bavarese intorno ai 20 milioni di euro. Giocatore che purtroppo, nonostante le indubbie qualità, è stato fuori per diverso tempo a causa di parecchi infortuni. Proprio per questo motivo la società bianconera andrebbe molto cauta sul possibile scambio, con Allegri non convinto in toto.