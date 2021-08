Juventus, tre gol nel test con l’Under 23: bene Dybala

La Juventus oggi è stata impegnata nel test in famiglia contro l’Under 23 e sono arrivate delle buone indicazioni per mister Allegri.

Domenica 22 agosto la formazione bianconera sarà di scena a Udine per la prima partita della serie A 2021/22. Esordio sicuramente insidioso quello che attende Ronaldo e compagni. Nel frattempo oggi Allegri ha tratto delle utili indicazioni dal match contro l’Under 23, in una sfida vinta per 3-0. Assenti Ronaldo, Cuadrado, Kaio Jorge e il nuovo arrivato Locatelli. Nel primo tempo hanno giocato Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt; Chiesa, Bentancur, Ramsey, Alex Sandro; Dybala, Morata e Kulusevski per una Juventus che ha sperimentato un 3-4-1-2. Tanti cambi nella ripresa, la formazione ha visto in campo Pinsoglio; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Fagioli, Ranocchia; Soulé, Marques e Bernardeschi.

