Per il calciomercato della Juventus ci si avvicina alle battute finali, con i tifosi che sperano ancora nell’arrivo di qualche innesto.

L’arrivo di Kaio Jorge e di Locatelli ha senz’altro rinforzato la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico potrebbe vedere ancora qualche nuovo volto in arrivo da qui al 31 agosto, ma molto dipenderà anche dalle cessioni. Non si può appesantire troppo il monte ingaggi e dunque eventuali nuovi arrivi ci saranno solo in caso di partenze. La Juventus ha sempre dimostrato di guardare sempre al futuro e uno dei possibili obiettivi starebbe per sfumare, almeno stando agli ultimi rumors.

