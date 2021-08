Causio incorona l’erede alla Juventus: «E’ già esploso»

Il Barone Causio ha scelto il suo erede alla Juventus. Dopo 40 anni c’è un altro italiano in grado di raccoglierne l’eredità: Federico Chiesa.

Franco Causio, se si parla di corse in fascia in bianconero, non è secondo a nessuno: ha un cuore da ala e ha fatto la differenza per Juve e Udinese. Negli anni ’70 era il padrone indiscusso della corsia laterale e anche grazie alle sue reti arrivarono i primi trionfi internazionali. Adesso ha intravisto il suo erede in un ragazzo che 40 dopo può dare alla Vecchia Signora quello che diede lui alla casa madre. Parlando di Federico Chiesa gli si illuminano gli occhi.

