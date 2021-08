Juventus, annuncio ufficiale: chiuso l’accordo con un nuovo sponsor che firmerà le divise istituzionali dei bianconeri

Dalla prima giornata di campionato la Juventus vestirà Loro Piana. Lo ha annunciato la stessa società bianconera attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale: spiegando questa scelta che vedrà Ronaldo e compagni indossare i capi della prestigiosa maison. Una scelta spiegata nei dettagli da parte del club di Andrea Agnelli. Una lunga nota dopo viene presa in considerazione la qualità e la grande strategia di Loro Piana. Nata, così come la Juventus, in Piemonte.

“L’eleganza e lo stile Juventus, nella prossima stagione, si legheranno al fascino di Loro Piana. La prestigiosa maison si è, infatti, legata al club bianconero diventando Official Formal Suit per il 2021/2022. Loro Piana ha

manifestato – si legge nel lungo comunicato – il proprio interesse verso il mondo dello sport accompagnando una realtà con cui condivide la ricerca dell’eccellenza e la spinta all’innovazione. Loro Piana e Juventus, entrambe fondate in Piemonte, sono diventate leader nei propri settori a livello globale”.