Ronaldo, ora la sua assenza fa discutere | Juventus perplessa

L’assenza di Cristiano Ronaldo ha sollevato molti dubbi sia sugli spalti che tra le mura della Continassa. La Juventus pensa che…

Ronaldo, come noto, non era nella distinta dell’amichevole con la Juventus Under 23. Stesso discorso per Cuadrado e Perin, oltre a Kaio Jorge e Locatelli. Tutti hanno seguito un programma personalizzato, ma CR7 e il colombiano si sono allenati al mattino. Secondo la Gazzetta dello Sport per questo non hanno guardato la partitella da bordo campo, come hanno fatto invece gli altritre. Non è un mistero che Cristiano goda di una certa libertà di movimento, ma la cosa inizia a far discutere molto. Non solo sugli spalti, ma anche alla Continassa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione in Serie A | Apertura al prestito

Ronaldo col muso lungo

Cristiano Ronaldo non ha gradito la mancata cessione, ma se che non è colpa della Juventus. I bianconeri gli hanno dato carta bianca su tutto il fronte, ma nessun top club ha inteso puntare su di lui. I 31 milioni netti di ingaggio hanno frenato chiunque. Poi, a questo si aggiunga che il PSG ha preso il suo nemico Messi ed il gioco è fatto. CR7 spera ancora in un colpo di spugna, ma i bianconeri sono perplessi: il mercato volge al termine. Come lo sostituirebbero?