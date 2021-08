Udinese Juventus, questione Ronaldo: la decisione sembra inevitabile

#Ronaldo sta bene e stamattina si è allenato con gli altri. Al momento non c’è sentore che possa non andare a Udine #Juventus

— Fabiana Della Valle (@FabDellaValle) August 20, 2021

Come riferito dalla giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Fabiana Della Valle, Ronaldo sta bene e nell’allenamento mattutino ha svolto la sessione con i suoi compagni di squadra. Ragion per cui, a meno di clamorosi colpi di scena, non persiste alcun sentore che non possa essere impiegato ad Udine, dove dovrebbe partire titolare dal primo minuto al fianco di Chiesa e di Dybala, con Morata che dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina.