L’operazione Kaio Jorge ha mostrato come la nuova Juventus targata Cherubini voglia attingere nuova linfa anche in attacco, reparto che l’anno prossimo molto presumibilmente dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, il cui contratto scade nel 2022. Con un Dybala al centro del progetto, e con i vari Chiesa e Kulusevski liberi di scorrazzare sulle corsie esterne, i bianconeri valutano ulteriori soluzioni offensive “baby”, in maniera tale da reinventare un reparto che il prossimo anno potrebbe essere stravolto, alla luce del riscatto di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Madueke: la concorrenza è folta

Come riferito da “Sky Sports Uk”, la Juventus avrebbe visionato l’attaccante esterno Noni Madueke, di proprietà del Psv, la cui crescita esponenziale non sarebbe passata di certo inosservata, dal momento che l’attaccante inglese sarebbe finito nel mirino anche del Manchester City, Psg, Real Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham: i gialloneri e gli Spurs sarebbero le principali contender, fermo restando che la valutazione che il club olandese fa di Madueke oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. Non è escluso che si possano creare le premesse per un vera e propria asta: la Juve monitora la situazione, anche se la concorrenza non manca e non sono escluse sorprese.