Calciomercato Juventus, secco rifiuto | Doppia beffa sventata

Calciomercato Juventus, secco no: la doppia beffa per i bianconeri non arriverà. La fumata nera blocca l’affare.

Negli ultimi giorni di calciomercato la Juve cercherà di mettere a segno un colpo a centrocampo, con il quale rinforzare un reparto che, già rimpinguato dall’acquisto di Locatelli, ha bisogno di ulteriori rinforzi per competere con le altre big in campo europeo. Un’ipotesi suggestiva è quella che porta a Miralem Pjanic, anche se per il bosniaco non si è ancora mosso nulla, dal momento che i bianconeri hanno bisogno prima di cedere una pedina in mediana; nei giorni scorsi erano stati accostati i profili di Ndombele e Tolisso, per i quali effettivamente sono stati portati avanti dei sondaggi esplorativi. Tuttavia, nelle ultime ore si potrebbe portare avanti clamorosamente una pazza trattativa tra il Bayern Monaco e il Tottenham.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, tormentone Pjanic | Allegri ne è sicuro

Calciomercato Juventus, scambio Ndombele-Tolisso: le ultime

Secondo quanto riferito da “Sky Deutschland“, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi proprio su Ndombelè, per il quale sarebbe stata stanziata un’offerta da circa 20 milioni di euro, più il cartellino di Correntin Tolisso, che non è considerato una pedina imprescindibile dai bavaresi e potrebbe partire. Gli Spurs, però, al momento hanno declinato l’offerta, dal momento che valutano Ndombelè molto di più, e non gradirebbero l’inserimento di Tolisso, che non offre le giuste garanzie fisiche. Non sono da escludere, però, ulteriori rilanci.