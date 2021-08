Calciomercato Juventus, l’indizio è clamoroso | Ecco chi parte

Calciomercato Juventus, l’indizio è clamoroso e arriva direttamente dalla società bianconera. Ecco chi parte

L’indizio è clamoroso è arriva direttamente dalla società bianconera. Una svista? Forse. Ma noi pretendiamo sul fatto che ormai una decisione sia già stata presa. E che si aspetta solamente la prossima settimana per chiudere tre operazione in uscita che da molto tempo circolano dalle parti della sede juventina. Bene, il fatto è questo. Sullo store della Juventus non c’è possibilità, almeno per il momento, di prendere la maglia di Rugani, De Sciglio e Pellegrini.

Ci sono tutti. Anche quella di McKennie che sembra vicino a un trasferimento verso altri lidi. Ma non ci sono quelle dei tre difensori che per ovvi motivi potrebbe lasciare il bianconero da qui al prossimo 31 agosto, quando è fissata la fine del calciomercato. Il più vicino ad un addio, al momento, sembra il difensore centrale che, secondo alcune indiscrezioni di calciomercato delle ultime settimane, è seguito dal Napoli che potrebbe cedere Manolas in Grecia. E avrebbe puntato appunto Rugani per coprire quel buco lasciato dal difensore.

