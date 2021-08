Juventus, la griglia di partenza della serie A 2021-2022

La Juventus è pronta per il debutto in campionato. Domani si comincia con la trasferta sul campo dell’Udinese di mister Gotti.

Ma che campionato vedremo? La serie A vede ancora tanti club impegnati a cercare rinforzi in chiave calciomercato e per questo motivo i giudizi devono essere per forza di cose parziali. Si riparte a caccia dell’Inter campione d’Italia. I nerazzurri però hanno vissuto un’estate travagliata, con l’addio di mister Conte in panchina e anche con la partenza del suo campionissimo Lukaku. Si preannuncia dunque un torneo molto equilibrato, con almeno 7 formazioni che possono ambire allo scudetto. Ma cosa dicono i bookmaker?

La Juventus in pole position per il tricolore, ma c’è grande concorrenza

Proviamo allora a stilare una ipotetica griglia di partenza, anche in base alle quote dei bookmaker. In pole position c’è proprio la Juventus, indicata come la maggiore favorita per la conquista del tricolore davanti all’Inter di Inzaghi, campione uscente. In seconda fila l’Atalanta di Gasperini, ormai una solida realtà del campionato, con il Milan di Pioli. Quindi in terza fila ci sono Napoli e Roma, con la Lazio e la Fiorentina a seguire. Quote altissime relativamente alla conquista dello scudetto per le altre squadra. Il gruppo composto da Sampdoria, Torino, Sassuolo, Genoa, Verona e Cagliari sembra destinato a lottare per le posizioni dalla nona alla quattordicesima. Quindi in coda Udinese e Empoli sembrano avere qualcosa in più rispetto a Spezia, Salernitana e Venezia, che secondo gli analisti sono le maggiori candidate, al momento, per la retrocessione