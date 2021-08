Juventus, obiettivo scudetto: cosa dicono i bookmaker

La Juventus è pronta a vivere un altro campionato da protagonista, partendo dalla trasferta sul campo dell’Udinese.

L’obiettivo, inutile dirlo, è quello di riprendersi il tricolore attualmente nelle mani dell’Inter. In panchina è tornato Allegri e il tecnico livornese, in una delle recenti interviste, è stato chiarissimo. “Il campionato sarà equilibrato, ci sono 38 tappe e bisogna cercare continuità di risultati, avere la voglia di partire per vincere. A marzo dobbiamo essere lì in lotta per lo scudetto” le parole dell’allenatore della Juventus. Sono 7 le squadre che possono lottare per il primo posto, ma cosa dicono i bookmaker a riguardo?

