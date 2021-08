Calciomercato Juventus | Affare in arrivo con il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco, che ha sempre voluto Danilo, adesso sta per completare un’altra operazione con la Juventus. Sul tavolo c’è il mediano Tolisso.

Era un vecchio pallino di Fabio Paratici, evidentemente lo è anche di Federico Cherubini. La Juventus potrebbe non fermarsi a Locatelli. Secondo quanto circolato negli ultimi giorni, infatti, i bianconeri continuano a monitorare anche la pista che porta a Corentin Tolisso, centrocampista classe 1994 in uscita dal Bayern Monaco. Si tratta di una concreta alternativa all’arrivo di Miralem Pjanic che i bianconeri vorrebbero strappare al Barcellona. Il problema è sempre lo stesso: liberare un posto in rosa. Ad ogni modo sia il bosniaco che il francese gradirebbero trasferirsi a Torino e lavorare con Allegri.

Tolisso alla Juventus piace ancora