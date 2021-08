Vlahovic resterà a Firenze, Italiano ha parlato chiaro in conferenza stampa. La Juventus allora balza automaticamente in pole per lui.

«La situazione Dusan, rispetto all’ultima conferenza non è cambiata. Sta trattanto il rinnovo con la società, è convinto di far parte di questa squadra e sono convinto che non ci saranno problemi domani. Si allena bene, è concentrato. Non è distratto dalla trattativa. Sulla sua permanenza penso che non ci siano problemi. Il ragazzo vuole rimanere qua, la società lo vuole trattenere e deve solo risolvere la questione relativa al rinnovo. Ci parlo spesso, mi piace farlo con tutti i ragazzi che vogliono crescere. Vlahovic in questo momento è al 100% un giocatore della Fiorentina, e penso che lo sarà anche al termine del mercato». Parole di Vincenzo Italiano, che intende sgombrare il campo da un’ipotetica partenza. La Juventus, sorniona, ha memorizzata e ne può trarre beneficio.

