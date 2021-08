Calciomercato Juventus, “giallo” Gabriel Jesus | Annuncio dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, bomba Gabriel Jesus: l’annuncio di Guardiola non lascia spazio a repliche e gela i bianconeri.

Nel ventaglio di nomi stilato dalla Juventus come papabili sostituti di Cristiano Ronaldo, il profilo di Gabriel Jesus ha ingolosito e non poco i vertici dirigenziali bianconeri. Attaccante poliedrico, in grado di fare la differenza anche se impiegato sulle corsie esterne, il ventiquattrenne ex Palmeiras si è rivelato un autentico fattore nella vittoria del Manchester City contro il Norwich, propiziando più o meno direttamente tre goal. Il suo contratto scade nel 2023, e al momento i discorsi per un eventuale rinnovo sono naufragati: ecco perché la Vecchia Signora monitora la situazione, anche perché questo sarà presumibilmente l’ultimo anno in bianconero del cinque volte Pallone d’oro, e una soluzione alternativa volente o nolente la si dovrà trovare.

Gabriel Jesus alla Juventus, calciomercato: l’annuncio di Guardiola fa saltare il banco

A margine dell’ultimo impegno in campionato del City, Pep Guardiola ci ha tenuto a puntualizzare in merito alle voci circolate nelle ultime settimane, inerenti una possibile cessione di Gabriel Jesus. Ecco le parole del tecnico spagnolo, intervistato ai microfoni di Sky: “Gabriel è un calciatore molto importante per noi, e lo è sempre, non soltanto quando disputa grandi prestazione come nella partita odierna“. Un annuncio che è sembrato un avviso ai naviganti piuttosto emblematico: il City vuole continuare a puntare sul gioiello brasiliano, almeno a parole…