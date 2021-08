Calciomercato Juventus, addio McKennie | Scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, l’addio di McKennie potrebbe aprire a nuovi interessanti scenari nelle ultimissime ore. Svelato il sostituto.

Dopo che la Juventus ha memorizzato l’intenzione da parte di Aaron Ramsey non dire addio ai bianconeri, le strategie di Cherubini sono inevitabilmente cambiate. E non poteva essere altrimenti, dal momento che per finanziare il colpo a centrocampo di cui tanto si parla, è indispensabile una partenza. Che sia del gallese, che sia di Weston Mckennie, poco importa; la Juve ha bisogno di far spazio, per poi preparare un nuovo assalto. Detto che, al netto dei flirt e della avances fatte dalla Bundesliga per McKennie, di offerte concrete per il texano ex Schalke non ne sono arrivate, la Vecchia Signora si starebbe già cautelando, individuando il possibile sostituto di Wes.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “giallo” Gabriel Jesus | Annuncio dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, Tchouameni nome caldo per il dopo McKennie

Secondo quanto riportato da “Tuttosport“, la Juventus starebbe continuando a sondare il profilo di Aurelien Tchouameni, centrocampista francese classe ‘2000 in forza al Monaco, per il quale ci sono stati dei contatti già prima della conclusione dell’affare legato a Locatelli. Il franco camerunense, il cui contratto con i monegaschi scade nel 2024, ha una valutazione piuttosto alta: appare inverosimile, infatti, che il club francese decida di cederlo ad una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, soldi che eventualmente il club bianconero potrebbe ricavare dalla partenza di McKennie.