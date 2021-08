Udinese Juventus, social contro Szczesny | I tifosi non ci stanno

Udinese Juventus, i social insorgono contro il portiere polacco che ha certamente non brillato sotto porta.

Udinese Juventus, Serie A: i social insorgono contro il portiere polacco oggi protagonista in negativo del pareggio della squadra bianconera. La Juventus è infatti stata raggiunta dall’Udinese per il risultato di 2-2 proprio per una brutta papera del portiere polacco. I tifosi non ci stanno e sembrano davvero contrariati della prestazione del numero uno bianconero. Ad esempio il giornalista e tifoso bianconero Massimo Zamparini scrive sul proprio profilo Twitter

“Due regali surreali di Szczesny, pali, millimetri. Ho già detto che sbaglia chi pensa che avendo Allegri le vittorie siano scontate, ma certo se riprendiamo a regalare gol in questo modo diventa impossibile”.

C’è chi invece rimpiange il mancato acquisto di Donnarumma, come la tifosa Cami che scrive “Sta facendo il panchinaro (riferendosi all’italiano) e non l’abbiamo preso perché “ci fidiamo di Szczesny” Non mi passa”.

