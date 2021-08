By

Voti e pagelle di Udinese Juventus: il match del Dacia Arena si è chiuso sul 2-2 per effetto delle reti di Dybala, Cuadrado.

Pagelle Juventus

Szczesny 4 Il polacco sbaglia quasi tutto, con una papera davvero incredibile. Partita veramente no per il portiere bianconero

Danilo 6.5 Sempre attento e preciso: non si segnalano tanti spunti in fase offensiva, ma d’altronde il brasiliano è abile soprattutto nelle coperture. Una prova di sostanza. Ed è quello che serviva per questo match iniziale