Calciomercato Juventus, bufera Ronaldo | Addio ad una sola condizione

Calciomercato Juventus, dilemma Cristiano Ronaldo: il tormentone non è ancora finito. La condizione per l’addio.

Ronaldo sì, Ronaldo no, Ronaldo forse: a poche giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato, la Juventus continua a sfogliare la margherita. O meglio, è Cr7 quello ad essere ancora dubbioso sulla possibile permanenza in bianconero; a parole, il fenomeno lusitano sembrerebbe aver confermato ad Allegri, per stessa ammissione del tecnico, la volontà di onorare il contratto con la Vecchia Signora. Ma la decisione di “Max” di schierarlo in panchina alla prima di campionato contro l’Udinese, ha fatto riesplodere il tormentone, e poco importa se il cinque volte pallone d’oro abbia inchiodato in rete con un colpo di testa da rapace d’area quello che, Var permettendo, sarebbe stato il pallone della vittoria. Allora Ronaldo parte? La questione è ancora aperta.

