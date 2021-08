Calciomercato Juventus | Un pupillo di Allegri sta per sfumare

Uno dei calciatori richiesti da Max Allegri non arriverà alla Juventus. La Fiorentina sta stringendo con il Barcellona per avere Pjanic.

La squadra di Massimiliano Allegri vuole tornare a vincere lo scudetto, però ieri a Udine ha dimostrato di essere ancora lontana dalla forma migliore. Per la Champions League è probabile che le ambizioni si riducano ad un ruolo di co-protagonista. E per questo motivo l’allenatore bianconero attende gli innesti necessari a dare maggiore qualità alla sua rosa. Specialmente a centrocampo. C’è ancora tempo per le trattative di un mercato che anche a livello europeo adesso potrebbe infiammarsi. Le priorità della Juventus sono sempre quelle di rinforzare la linea mediana. Ma molto dipenderà anche dalle cessioni. Per questo l’accostamento di Pjanic alla Fiorentina è qualcosa che fa discutere e preoccupa Allegri

LEGGI ANCHE >>> Udinese Juventus, social contro Szczesny | I tifosi non ci stanno

Pjanic, niente Juventus