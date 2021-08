Champions League, le fasce dei gironi e il sorteggio

By

L’Inter è in prima fascia di Champions League ma rischia. La Juve forse sta meglio in seconda. L’Atalanta “evita” il bis con l’Ajax, per il Milan girone di ferro.

Giovedì alle 18 con diretta su Canale 20 e streaming su Sportmediaset.it si alzerà il sipario sulla nuova Champions League. L’Inter campione d’Italia sarà testa di serie, Juve e Atalanta saranno rispettivamente in seconda e terza fascia mentre il Milan che “torna a casa” dopo 7 anni ripartirà dalla quarta fascia. Si preannuncia una stagione di quelle difficili per tutte, considerando che sul mercato ci sono state cessioni importanti per ogni club.

LEGGI ANCHE >>> Formazioni ufficiali Udinese Juventus | Clamorosa esclusione di Ronaldo