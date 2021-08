Udinese Juventus, le formazioni ufficiali del match: ecco le scelte di Max Allegri, per il primo impegno stagionale dei bianconeri.

Tutto pronto alla Dacia Arena per l’inizio di Udinese-Juventus, match valido per la prima gara del campionato di Serie A 2021-2022. Un nuovo inizio per Max Allegri, che ritorna ufficialmente su quella panchina che lo ha visto trionfare per 5 lunghi e travolgenti anni; clamorosa esclusione di Cristiano Ronaldo: al suo posto giocherà Morata con Dybala e Chiesa a completare il tridente offensivo. Panchina, invece, per Kulusevski, Morata e per il nuovo acquisto Locatelli; Ramsey agirà in cabina di regia. Ecco le scelte dei due allenatori: