Calciomercato Juventus, i bookmaker sicuri: ecco il sostituto di Ronaldo

Calciomercato Juventus, i bookmaker sicuri: ecco chi sarà l’erede di Ronaldo che potrebbe partire davvero in questo mercato

Cristiano Ronaldo potrebbe davvero partire in questa sessione di mercato. Nonostante le rassicurazioni di Nedved e Allegri prima e dopo la gara contro l’Udinese di domenica scorsa. Le giornate saranno lunghe e intense dentro la società bianconera. Anche per capire le mosse del Psg – l’unica squadra che davvero potrebbe prendere il portoghese – che aspetta, inoltre, di conoscere la posizione del Real Madrid per il cartellino di Mbappé: in Francia si aspettano un’offerta di almeno 150 milioni per chiudere.

Un incastro che sarà comunque difficile. Ma i bookmaker, sentendo odore di partenza, hanno già cominciato a piazzare le quote per il sostituto di CR7. I nomi sono diversi, ma uno è in vantaggio sugli altri. E, guarda il caso, arriva proprio dalla formazione parigina che dopo la campagna acquisti sontuosa fatta questa estate ne dovrebbe cedere uno.

Calciomercato Juventus, c’è Icardi in prima fila

Il favorito è Mauro Icardi. L’ex Inter, nonostante un avvio di stagione importante con due gol alle prime due uscite in Ligue 1, rimane con la valigia in mano e certamente sarebbe felice di tornare a giocare in Italia. Anche per via di interessi economici che lo vedono impegnato da vicino nel nostro Paese. Ma non solo, ritorna in lista anche Griezmann del Barcellona (indietro) e Gabriel Jesus del Manchester City, che con Guardiola, in questa stagione, dovrebbe davvero trovare poco spazio.

Poi ci sono gli italiani. Anche se al momento non sembrano nei radar juventini. Parliamo di Scamacca e Berardi, che ovviamente sarebbero due soluzioni di ripiego vista la partenza che si prospetta: per sostituire il fenomeno portoghese serve sicuramente altro. E, quell’altro, comunque, potrebbe anche non bastare.