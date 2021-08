Paratici e Cherubini, mosse di calciomercato per la Juventus

Paratici potrebbe arrivare “in soccorso” della sua vecchia squadra. Eccome come Juventus e Tottenham stanno parlando di un affare…

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare piacevoli sorprese alla Vecchia Signora. I movimenti di mercato più interessanti per la Juventus, almeno per il momento, si dovrebbero verificare a centrocampo. Sempre che Cristiano Ronaldo non lasci in extremis la Vecchia Signora e vada altrove. L’obiettivo è quello di cedere gli esuberi per poi avere quel gruzzoletto necessario da investire. Chi sono? Pellegrini, Dragusin e Mckennie. Uno di questi è anche Aaron Ramsey, che si pensava avesse mercato in Premier League e che ha deluso le aspettative nelle ultime due stagioni. Sullo sfondo restano Pjanic e il nuovo nome Sissoko.

Sissoko, nome nuovo per la Juventus. Ma Paratici…

Il gallese non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e l’ingaggio da circa 7 milioni di euro l’anno danneggia le casse della Juve, desiderosa di puntare su altro. Max lo sta schierando titolare per dimostrare al mondo che è integro e può dare una grande mano allo scacchiere tattico del collettivo. Questa mattina, però, Tuttosport spiega come con Paratici ci siano contatti per Sissoko. La speranza di Cherubini è che lo scambi con Ramsey, sebbene sia ipotesi quasi remota. Una cessione del gallese, però, gli spalancherebbe ugualmente le porte anche senza scambio.