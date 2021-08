Calciomercato Juventus, erede Cristiano Ronaldo | Scelta fatta

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Cristiano Ronaldo che sembra sempre più vicino a lasciare la maglia bianconera

Scelta fatta. Almeno a quanto sembra. L’erede di Cristiano Ronaldo, qualora il portoghese dovesse davvero lasciare la Juventus – e appare un’ipotesi, al momento, da tenere in considerazione – è stato deciso dalla dirigenza bianconera, che ovviamente non si può far trovare impreparata a una situazione del genere. E allora Cherubini sfoglia la margherita. Cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore per Massimiliano Allegri.

Se nelle ultime settimane il nome in cima ala lista sembrava essere quello di Mauro Icardi, così come riportato da calciomercato.it, l’obiettivo è praticamente cambiato nello spazio di pochi giorni. Anche per via delle caratteristiche tecniche diverse a quelle dell’argentino, che è una classica prima punta e che gioca centrale. E lì, la Juve, le soluzioni ce le ha: oltre Morata, anche Dybala può essere schierato come falso nove.

