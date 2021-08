Cristiano Ronaldo via dalla Juventus | Gli ultimi aggiornamenti

Mendes continua a lavorare per garantire a Cristiano Ronaldo un’uscita dalla Juventus entro il 31 agosto. Ha sei giorni di tempo per il City…

La Gazzetta dello Sport aggiorna passo dopo passo la situazione relativa a Cristiano Ronaldo. Il portoghese giocherà dal 1′ contro l’Empoli, ma intorno a lui le acque sono molto agitate. Così la situazione al momento resta invariata. Alla Juventus non è arrivata alcuna offerta per il portoghese né il suo procuratore, Jorge Mendes, ha fatto sapere al club che il suo assistito vuole andare via. Dopodiché non è un mistero che CR7 stia cercando una via d’uscita e continuerà a farlo fino al 31 agosto. L’addio alla Juventus resta improbabile, ma l’unica strada percorribile al momento resta quella che porta al City.

