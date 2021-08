Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | C’è una condizione

Ultimi giorni per il calciomercato della Juventus che si preannunciano davvero bollenti. Quali saranno le mosse del club bianconero?

Al di là di ogni possibile innesto o cessione, è chiaro che i fari in questo momento siano tutti puntati su Cristiano Ronaldo. Perché il futuro del portoghese è tornato ad essere un rebus. La sua conferma alla Juventus sembrava scontata fino a qualche giorno fa, ma ora tutto pare essere tornato in discussione. Ma il tempo stringe e in pochi possono permettersi di avere in squadra CR7.

Calciomercato Juventus, chi vuole Ronaldo deve pagare 30 milioni

Ronaldo andrà via dalla squadra bianconera in questi ultimi giorni di mercato? Difficile dirlo, di sicuro sarebbe difficile per la Juventus riuscire a trovare un sostituto all’altezza in così poco tempo. Per questo motivo il numero sette pare destinato a rimanere a Torino, anche se ciò che sta accadendo all’estero potrebbe rimescolare ancora le carte. Il Real Madrid pressa per Mbappè ma il Psg non sembra intenzionato a fare sconti, i 160 milioni offerte dalle merengues non sono bastati per far vacillare i francesi. Ma se Mbappè partisse potrebbe riaprirsi la pista Ronaldo. Anche il City cerca una punta di spessore, che non sarà però Kane, che ha giurato fedeltà al Tottenham. Ronaldo potrebbe essere nel mirino di uno di questi club, ma la Juventus non lo cederebbe comunque per meno di 30 milioni di euro – come spiega Sportmediaset – altrimenti registrerebbe una minusvalenza in bilancio. Ronaldo è infatti al momento iscritto a bilancio per 28.8 milioni di euro. Non è da escludere però l’inserimento di una contropartita tecnica, che potrebbe essere uno tra Gabriel Jesus e Icardi: in questo caso una eventuale trattativa potrebbe anche decollare in poco tempo.