Calciomercato Juventus, obiettivo cambiato | Il PSG ha deciso

Calciomercato Juventus, obiettivo cambiato secondo i media francesi. Il Psg ha deciso su chi puntare la prossima stagione

Ieri il Real Madrid avrebbe fatto un’offerta ufficiale al Psg per Mbappé: l’attaccante francese è pronto a lasciare il club del suo Paese per iniziare un’avventura in Liga con Carlo Ancelotti come allenatore. La sensazione è che questa trattativa possa davvero andare a buon fine, anche perché lo spettro della scadenza di contratto tra meno di un anno fa pensare, e non poco, gli sceicchi parigini: che rischierebbero di perdere a parametro zero uno dei migliori calciatori del Pianeta. Una situazione da tenere sicuramente in considerazione. Ma, le parti, sembrano davvero essersi avvicinate in questi ultimi giorni. E allora il Psg, dal proprio canto, potrebbe come detto e ridetto in queste settimane, cercare di portare Ronaldo in Francia. Il portoghese avrebbe detto anche ai propri compagni di voler attendere una nuova sistemazione. La panchina di Udine è da leggere in questo modo. Ma proprio dalla Francia, secondo RmcSport, ci potrebbero essere degli sviluppi importanti.

Calciomercato Juventus, il Psg avrebbe cambiato obiettivo

Non contenti di quanto speso, soprattutto per ingaggi, fino al momento, il Psg avrebbe abbandonato la pista che porta a Ronaldo, per cercare di portare alla corte di Pochettino Lewandowski. Un’operazione che sotto l’aspetto economico potrebbe essere sicuramente diversa da quella che riguarda CR7. Ma il fatto che il centravanti polacco abbia evidenziato in qualche modo la voglia di confrontarsi in un altro campionato, allora ha acceso la lampadina dei parigini. Che potrebbero decidere di accontentarlo.