Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione dalla Francia vedrebbe protagonista il fenomeno portoghese come pedina di scambio.

Calciomercato Juventus, dalla Francia esattamente dall’Equipe si parla di un possibile scambio che avrebbe come protagonista la stella in uscita della Juventus, Cristiano Ronaldo. Secondo l’editoriale francese, CR7 potrebbe fungere come pedina di scambio per due profili decisamente interessanti del Manchester City. Si parla infatti di un scambio per arrivare ad un vero obiettivo del Milan, che in questo senso metterebbe del tutto fuorigioco i rossoneri, Bernardo Silva. Anche lui portoghese proprio come il capitano della nazionale e amico CR7.

Calciomercato Juventus, scambio per CR7 | C’è la proposta

Stando infatti all’editoriale francese due profili del Manchester City potrebbero essere d’interesse per i bianconeri in ottica mercato. Si parla infatti di Laporte e di Bernardo Silva. Entrambi molto utili alla causa bianconera. Come sappiamo il Manchester City sarbebe molto vicino al talento portoghese Cristiano Ronaldo e potrebbe sfruttare questi due giocatori come potenziali pedine di scambio.