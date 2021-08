Calciomercato Juventus, la società bianconera si appresta a chiudere la questione legata al rinnovo per l’attaccante bianconero.

Calciomercato Juventus, una novità importante per quanto concerne il futuro dell’attaccante bianconero a disposizione di Allegri. Paulo Dybala deve ancora decidere il suo rinnovo in maglia bianconera, una data che è stata rimandata più volte ma che adesso ha il giorno esatto. Infatti il rinnovo per la Joya slitterebbe alla prossima settimana, ad effettivo mercato concluso. Un colpo di scena davvero inaspettato che però, finalmente, potrebbe anche trovare la parole fine per quanto concerne il presente e il futuro del numero 10 bianconero che vuole rimanere in bianconero a lungo, già potenziale capitano.

Calciomercato Juventus, deciso il giorno del rinnovo | Tutto pronto

Il bomber bianconero s’incontrerà con la società per decidere il rinnovo di contratto ma a mercato chiuso. Lo annuncia anche il portale de ‘La Gazzetta dello Sport’ specificando come questa data sia, probabilmente, quella definitiva per decidere le sorti contrattuali di Paulo Dybala.