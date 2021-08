Calciomercato Juventus, assalto a Witsel: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, l’eventuale sostituto di McKennie è stato individuato in Witsel: fumata bianca ad una condizione.

Come un fulmine a ciel sereno, nel primo pomeriggio si è diffusa la voce di un ritorno di fiamma della Juventus per Alex Witsel, vecchio desiderio mai nascosto dei bianconeri. E Gianluca Di Marzio pochi istanti fa ha rincarato la dose, svelando ulteriori particolari su questo possibile assalto dei bianconeri all’attuale centrocampista del Borussia Dortmund. Secondo il giornalista di Sky, infatti, la Juve avrebbe avviato i contatti con il calciatore, vecchio pallino di Allegri: il belga avrebbe dato il suo assenso all’eventuale approdo a Torino, con il Borussia che sarebbe disposto a cederlo per pochi milioni di euro, dal momento che il contratto dell’ex Zenit scade il prossimo anno.

Chiaramente, l’approdo di Witsel è subordinato ad una partenza di Mckennie, che piace soprattutto in Premier League, sebbene non siano arrivate ancora offerte ufficiali: il Tottenham ha effettuato dei sondaggi, ma senza affondare il colpo, almeno per ora. Più distanti le piste Aston Villa, West Ham ed Everton; da trascurare anche un possibile ritorno del texano in Bundesliga, ventilata nei giorni scorsi.