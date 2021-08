Cuadrado, la pedina sacrificata | Scelta dolorosa della Juventus

Cuadrado è la pedina che a sorpresa verrà sacrificata dai bianconeri. Il tutto è relativo alla permanenza di Ronaldo nella Juve. La situazione.

Ha segnato, convinto e interpretato al meglio il ruolo che Max Allegri gli ha ritagliato a Udine. Tuttavia non è bastato, perché Juan Cuadrado è destinato ad uscire dalla formazione titolare bianconera. Lo ha lasciato intendere lo stesso allenatore della Juventus mettendolo in alternativa con Chiesa sulla corsia di destra. E quella fascia ha un solo padrone: l’azzurro fresco di titolo di Campione d’Europa. Il colombiano ha giocato perché Federico non era al meglio, ma l’impressione è che venga utilizzato più da ala che da terzino come con Sarri e Pirlo.

Cuadrado fuori dagli schemi

Cuadrado, a cui è stato prospettato il rinnovo, deve ratificare l’intesa. In cuor suo, dopo una stagione con 16 assist e due gol, sperava di avere maggiore spazio. Non che gli venga negato, ma non sarà più garantito. L’inghippo tattico nasce con la presenza di Cristiano Ronaldo in organico. Per far coesistere lui Dybala e Chiesa serve equilibrio tattico che solo Danilo posizionato basso può garantire. E il colombiano? Giocherà, ma non con la continuità che sarebbe lecito attendersi alla Juventus da uno come lui.