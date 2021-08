Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | L’indizio social di Al-Thani

C’è un vero e proprio tormentone che ormai va avanti da mesi nel calciomercato della Juventus e che riguarda un grande campione bianconero.

Stiamo ovviamente parlando di Cristiano Ronaldo, il cui futuro in bianconero sembra essere tornato in bilico. Il portoghese ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus e i tifosi si augurano che possa portare la squadra al trionfo in campionato e magari anche in Europa. Il numero 7 è partito dalla panchina nel match d’esordio contro l’Udinese e nelle ultime ore si è prepotentemente tornato a parlare di una sua possibile partenza prima del 31 agosto.

