Calciomercato Juventus, una certezza per Allegri | Indizio social

Calciomercato Juventus, nel giorno in cui Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il bianconero, c’è una certezza per Massimiliano Allegri

Potrebbe essere oggi il giorno dell’addio di Cristiano Ronaldo dopo tre anni di bianconero. L’arrivo ieri sera del suo procuratore a Torino apre a scenari che fino al momento, in casa Juventus, non erano stati tenuti in considerazione. Le rassicurazioni di Nedved e Allegri, prima e dopo la gara contro l’Udinese, erano apparse subito di facciata. E questo è stato confermato dal blitz di Mendes in Piemonte. Ronaldo vuole andare via e su questo ormai non ci sono più dubbi.

Ma in questa incertezza che si è scatenata intorno al numero 7 della Juve, Allegri ha una certezza. L’indizio arriva direttamente dal social del giocatore che ha postato una foto. Il segnale è chiaro: le parti sono sempre più vicine e la firma potrebbe arrivare a breve.

