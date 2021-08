Calciomercato Juventus, Ronaldo al City | Spunta l’indizio social

Calciomercato Juventus, l’addio di Ronaldo diventa ipotesi sempre più concreta: l’indizio social desta scalpore.

Ronaldo-City, la strada sembra ormai tracciata. L’accordo tra i Citizens e Cr7 è stato raggiunto sulla base di un contratto biennale a 15 milioni di euro annui, e si aspetta di capire l’ultima mossa del club inglese, che deve assecondare le richieste economiche della Juve, non disposta a privarsi del proprio fuoriclasse a 0. La sensazione è che l’affare alla fine si farà, ma servirà ancora del tempo: o un esborso da 30 milioni di euro, o un inserimento nell’affare di Gabriel Jesus, superando l’ostracismo di Pep Guardiola. Chiaramente l’arrivo del brasiliano escluderebbe quello di Kean, per il quale in questi istanti si sta tenendo un summit con Mino Raiola alla Continassa, segnale evidente che l’assalto del City potrà far breccia nel muro eretto fino a questo momento dalla “Vecchia Signora”.

Calciomercato Juventus, assalto City a Ronaldo | L’indizio social