Calciomercato Juventus, contatto Guardiola-Ronaldo | Ore decisive

Calciomercato Juventus, Ronaldo-City: c’è il contatto. Ore decisive per il trasferimento del portoghese, sempre più vicino all’addio.

L’ora X per il futuro di Ronaldo sembra essere scoccata. L’incontro tra Mendes e la dirigenza bianconera è servito a mettere le cose in chiaro: l’interesse del City c’è, ma la Juve non intende scendere dalla richiesta di 28-30 milioni di euro, cifra che permetterebbe alla “Vecchia Signora” di mettere a bilancio una minusvalenza. Mendes è approdato nelle ultime ore a Parigi, per cercare di tessere la tela anche con il Psg, che non è fuori dalla corsa. Tuttavia, c’è una novità da prendere in considerazione, e che potrebbe aiutare a capire le future dinamiche.

Stando a quanto riferito da ESPN, in mattinata ci sarebbe stato un contatto telefonico tra Guardiola e Cristiano Ronaldo, segno evidente che la volontà del City sia quella di portare avanti la trattativa per il fenomeno lusitano, anche se la quadra non è stata trovata. I Citizens vorrebbero acquistare Cr7 gratis, puntando sulla volontà del calciatore che, a dispetto delle dichiarazioni di facciata, intende cambiare aria e considera il suo ciclo in quel di Torino terminato. Dall’altra parte c’è la Juve, che ha chiesto al City di mettere sul piatto una proposta cash, o almeno uno scambio con Gabriel Jesus. Ne ascolteremo e ne leggeremo delle belle.