Calciomercato Juventus, intrigo Ronaldo-City | 60 milioni sul piatto

Dopo il warm-up durato quasi due mesi, lo sprint per il futuro di Ronaldo è ufficialmente partito. Il blitz a Torino di Jorge Mendes non può essere considerato una visita di cortesia: una sortita che servirà ad accelerare le operazioni, per un addio che diventa sempre più ipotesi concreta, inesorabilmente. La decisione di Harry Kane di restare al Tottenham, o almeno la ferrea resistenza degli Spurs, può far nascere un effetto domino dagli effetti devastanti: secondo quanto riportato da Corriere.it, ora è il City il principale indiziato a mettere le mani sul fenomeno portoghese, per il quale sarebbe pronto uno stipendio annuo da 60 milioni di euro lordi.

Calciomercato Juventus, City in pole per Ronaldo | Distanza nella valutazione

Tuttavia, la quadra è ben lungi dall’essere trovata. Cr7 è a bilancio per circa 28 milioni di euro: ragion per cui, i bianconeri chiederebbero almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Cifra considerata eccessivamente elevata dai Citizens, che sarebbero disposti a prenderlo gratis: un’offerta ufficiale non c’è ancora, ma la strada sembra ormai tracciata. Un pò più defilato, al momento, il Psg, che comunque deve risolvere la grana Mbappé, sempre più oggetto del desiderio del Real Madrid: il cinque volte pallone d’oro non rappresenterebbe una prima scelta per i parigini, ma tutto può cambiare nel breve volgere di ore sempre più convulse, e dominate da un valzer di attaccanti come mai si era visto prima d’allora ( Messi e Lukaku permettendo).