Calciomercato Juventus, il comunicato dello United su Ronaldo

Nessun dubbio ormai, la trattativa più importante del calciomercato della Juventus si è conclusa con la partenza di Ronaldo.

Davvero un ribaltone quanto successo nelle ultime ore, con Ronaldo in partenza dalla Juventus ma non per approdare al Psg, squadra a lungo tempo accostata al portoghese. Con un incredibile colpo di coda lo United ha bruciato la concorrenza del City e si è aggiudicato le prestazioni del portoghese.

LEGGI ANCHE –>Lo Juventus Stadium riapre ai tifosi: tutte le info necessarie