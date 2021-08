Calciomercato Juventus, Ronaldo lascia la Continassa | Svolta imminente

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo lascia la Continassa davanti ad una fetta di tifosi: il video dell’uscita.

Juventus, Cristiano Ronaldo imbuca la strada e se ne va dalla Continassa. I tifosi rimangono lì, amareggiati a gridare il suo nome. Questa potrebbe essere, forse, l’ultima sequenza di CR7 in bianconero. L’addio inaspettato ma cercato dallo stesso fantasista portoghese. La direzione è ormai irrevocabile. Il Manchester City sarà la prossima squadra di Cristiano che saluta la Vecchia Signora dopo tre anni dal suo arrivo, anche lì, decisamente inaspettato. Cristiano lascerà sicuramente un vuoto incolmabile ma arginabile. La Juventus è infatti al lavoro per cercare un nuovo possibile sostituto. Si lavora su più piste, sempre vigile quella che porta ad Icardi ma non è scontato pensare che si opterà anche per soluzioni più giovani, da far crescere proprio in bianconero. Pertanto l’ipotesi del Kean back è più che percorribile, giusto ieri il procuratore dell’attaccante era in sede bianconera per trattare, probabilmente, il ritorno del nazionale italiana.