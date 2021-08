Calciomercato Juventus, Ronaldo-United | Chi arriva in cambio

Ci saranno senz’altro novità in arrivo per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, che ora deve trovare il sostituto di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese è destinato a lasciare la Juventus e nel suo futuro adesso pare esserci la Premier League, con il Manchester United che ha sorpassato il City per aggiudicarsi le prestazioni di CR7. Solskjaer potrebbe puntare sul ritorno del campione per tentare l’assalto al titolo. La Juventus non sembra però intenzionata a far partire a zero il suo giocatore, per non registrare una minusvalenza. Per questo motivo non è da escludere che si possa imbastire uno scambio con la squadra che vorrà ingaggiare Ronaldo.

