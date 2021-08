By

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’annuncio sul possibile sostituto di Cristiano Ronaldo in bianconero.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo se ne va. L’annuncio che conferma questa tesi è stato rilasciato anche da Allegri in conferenza stampa. Il suo addio è ormai certificato e pertanto la società bianconera sta cercando il possibile sostituto. Dalla Spagna intanto, esattamente dal portale ‘fichajes.net’, arriva l’indiscrezione sul possibile sostituto del portoghese. Si parla infatti di un giocatore del Real Madrid ed ex campione del Chelsea: Edin Hazard.

Calciomercato Juventus, annuncio dalla Spagna | Scelto l’erede di CR7

Secondo gli spagnoli, il belga potrebbe diventare il sostituto di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’annuncio inaspettato su un vecchio pallino che già in passato era finito nell’agenda della società bianconera. Con il possibile arrivo di Mbappé come nuovo attaccante del Real Madrid, le porte per Hazard si chiuderebbero e gli spazi anche.