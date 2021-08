Juventus, conferenza stampa Allegri: l’annuncio su Cristiano Ronaldo

Juventus, alle 14 il mister Massimiliano Allegri incontra la stampa. Si è parlato anche di Cristiano Ronaldo.

Juventus, alle 14.00 interviene in conferenza stampa anche l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Tanti gli argomenti ma il focus per i giornalisti è, ovviamente, per la bomba di mercato in uscita: l’addio di Cristiano Ronaldo direzione Manchester City. Le domande infatti sono state anche su questa, ormai, irrevocabile perdita. Ora la squadra bianconera sta cercando il possibile sostituto, tanti i nomi sul taccuino ma pochi i soldi per permettersi esuberi importanti, come Dusan Vlahovic che sembra piacere molto al mister toscano. Ma come dicevamo poc’anzi il tema forte è stato, ovviamente, quello del fuoriclasse portoghese, CR7. Ecco cosa ha detto Allegri a tal proposito:

“Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di rimanere alla Juventus e domani non sarà convocato“

“Dispiaciuti per non aver vinto ad Udine, la squadra ha fatto una buona partita. Abbiamo sbagliato tecnicamente ma stiamo lavorando. Miglioriamo la fisicità. Domani bisogna essere pronti con l’Empoli”.