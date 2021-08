Juventus, Ronaldo e l’errore imperdonabile | Tifosi sconcertati

Juventus, Ronaldo e la gaffe social: l’errore è imperdonabile, ed è subito diventato virale. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il Ronaldo-day, e non poteva essere altrimenti. Nella giornata odierna è successo letteralmente di tutto: prima il blitz alla Continassa per salutare i compagni, poi il viaggio per lasciare Torino, per abbracciare il progetto del Manchester United, che ha battuto la concorrenza dei “rivali” del City, mettendo le mani su quello che ad Old Trafford continua ad essere visto come il figliol prodigo. Ma tre anni con la maglia bianconera cucita sul petto non possono essere cancellati in un battito di ciglia, con il Cinque volte pallone d’oro che si è subito affidato ai social per esternare la sua gratitudine alla Juventus e ai tifosi della “Vecchia Signora”.

Peccato, però, che nelle sue Instagram stories possano essere rintracciati errori grammaticali piuttosto gravi, che hanno sin da subito fomentato il web: “Grazzie“, o “tiffosi“. L’italiano non deve essere la lingua preferita dal portoghese, che ha comunque commosso i suoi ex tifosi, con un messaggio dal quale traspare un rispetto sincero verso chi l’ha accolto come un re.