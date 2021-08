Calciomercato Juventus, colpaccio dall’Atalanta | Richiesta dell’ultim’ora

Calciomercato Juventus, richiesta shock all’Atalanta: sondato il dopo Cr7. Sta succedendo proprio in questi istanti.

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United scatenerà un effetto domino dagli effetti devastanti. La Juventus si vede costretta in queste ultime ore della sessione di calciomercato, a porre le basi per l’acquisto di un rimpiazzo all’altezza; l’idea della dirigenza bianconera è quella di acquistare un profilo giovane alla Moise Kean, per il quale ci sono stati già dei contatti con Mino Raiola, a cui associare un attaccante d’esperienza, di sicuro affidamento. Il primo nome sulla lista è sicuramente Mauro Icardi, desiderio mai sopito della “Vecchia Signora”, anche se la posizione dell’argentino è strettamente correlata a quella di Kylian Mbappè, sempre più in orbita Real.

Se il francese dovesse essere ceduto, le chances di una permanenza di Maurito ritornerebbero in auge; viceversa, sarebbe tutto in discussione. Le alternative Aubameyang e Lacazette non scaldano più di tanto, così come i vari Scamacca e Raspadori vengono viste più come alternative a Kean piuttosto che una casella “di spessore”. Ecco perché nelle ultime ore starebbe prendendo consistenza un’altra pista.