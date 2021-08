Calciomercato Juventus, è fatta per Kean | Fissate le visite mediche

By

Calciomercato Juventus, visite mediche fissate per Kean: è arrivata la fumata bianca tanto attesa. Via libera per il dopo Ronaldo.

Kean-Juventus, è fatta. La trattativa con l’Everton è arrivata alla sua fase conclusiva, tanto che, stando a quanto riferito da Sky, il calciatore sbarcherà stasera a Torino, prima di sottoporsi alle visite mediche domani. Non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, che comunque si dovrebbe concretizzare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: bisognerà aspettare i comunicati ufficiali, però. Sta di fatto che il dopo Ronaldo è cominciato: Cherubini ha virato con decisione sull’attaccante ex Psg, il cui rapporto con l’Everton si era ormai incrinato.

L’intenzione della “Vecchia Signora”, però, è quella di affiancare a Kean un attaccante d’esperienza, un usato sicuro in grado di innalzare al contempo il tasso qualitativo della rosa. Il sogno è Icardi, ma non sarà facile mettere le mani sull’argentino: restano in corsa anche Aubameyang e Lacazette: da scartare le varie piste Raspadori e Scamacca.