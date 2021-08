Calciomercato Juventus, Allegri lo toglie dal mercato | Ma il rinforzo arriva uguale

Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso di toglierlo dal mercato. Ma i bianconeri potrebbero comunque regalare un altro centrocampista

L’addio di Cristiano Ronaldo ha certamente cambiato le carte in tavola. Perché la Juve, adesso, si trova decisamente scoperta lì davanti e sta cercando, in maniera veloce visti i tempi stretti, di chiudere diverse trattative. Per ovviare all’assenza del portoghese, Cherubini, oltre a Moise Kean, potrebbe regalare a Massimiliano Allegri un altro attaccante. E, la stessa decisione, potrebbe arrivare anche per il centrocampista. Sì, perché secondo quanto riportato da Di Marzio, Allegri avrebbe preso una decisione importante su McKennie.

L’americano dovrebbe rimanere alla Juventus nonostante sembrasse uno di quegli elementi pronti a fare le valigie perché non avrebbe convinto del tutto l’allenatore livornese. Ma le cose sono cambiate e allora uno che ha i giusti tempi d’inserimento potrebbe davvero tornare utile nel corso di questa stagione. Ma nonostante ciò, Max potrebbe avere un altro regalo. Uno di quei nomi che, quasi sistematicamente ogni anno, ritornano prepotentemente alla ribalta.

